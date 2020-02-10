В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

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Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА «Новости»со ссылкой на посольство России в Таиланде.

Дипломаты отметили,что погибшей девочке было 6 лет, а ее брату — 12 лет, судя по паспортным данным, они проживали в Челябинской области.

Как сообщалось ранее, при столкновении двух скоростных катеров в Таиланде 10 февраля более 20 российских граждан получили травмы и были доставлены в больницы. На данный момент, полиция ведет расследование и выясняет причины аварии.

Ранее появилось видео столкновения катеров с россиянами у Пхукета.