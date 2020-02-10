Путин заявил, что международная обстановка становится более турбулентной

Президент России Владимир Путин считает, что международная обстановка становится более турбулентной, и для решения проблемы необходима стратегическая стабильность. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация дошла до того, что сейчас нужно сформировать справедливый миропорядок.

Глава государства также отметил, что во многом благодаря работе российского Министерства иностранных дел удалось добиться определенной стабилизации обстановки в Сирии, а также начать межсирийский конституционный процесс.

Ранее российский президент в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма.

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