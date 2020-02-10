Сроки выдачи разрешений на автомобили и лекарства будут сокращены

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что буду сокращены до одного дня сроки оформления разрешений, в том числе на автомобили, лекарства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что изменения коснутся 47 видов разрешений. Среди них регистрация различных транспортных средств, бизнес-работ, блока разрешений по ввозу и регистрации лекарств, оформления лицензий для частных детективов и тд.

По словам премьера, планируется сокращение по ряду позиций в два и в три раза, а где-то до одного рабочего дня.