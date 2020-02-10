Неизвестный с ножом напал на двух женщин в Хабаровске
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В Хабаровске неизвестный мужчина напал с ножом и тяжело ранил двух женщин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Хабаровскому краю.
Уточняется, что правоохранительные органы проводят розыск злоумышленника.
Отмечается, что мужчина атаковал местных жительниц 5 и 8 февраля.
Обе пострадавшие были госпитализированы, они получили необходимую медицинскую помощь.
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