Неизвестный с ножом напал на двух женщин в Хабаровске

В Хабаровске неизвестный мужчина напал с ножом и тяжело ранил двух женщин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Хабаровскому краю.

Уточняется, что правоохранительные органы проводят розыск злоумышленника.

Отмечается, что мужчина атаковал местных жительниц 5 и 8 февраля.

Обе пострадавшие были госпитализированы, они получили необходимую медицинскую помощь.

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