Число заразившихся коронавирусом в Гонконге возросло до 36
В Гонконге выявили десять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, сообщает ТАСС со ссылкой на местные органы здравоохранения.
На данный момент общее число заболевших возросло до 36 человек.
Выяснилось, что девять заболевших людей были из одной семьи, который в конце января ходили на совместный ужин.
Власти Гонконга временно закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с континентальным Китаем, а также туристические, культурные и спортивные объекты.
На данный момент заражены коронавирусом 37,5 тыс. человек. Умерли — 814 человек, а выздоровели почти 3 тыс. человек.
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