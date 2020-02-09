Спасатели предупредили жителей Москвы о сильном ветре и гололедице

Спасатели предупредили москвичей о сильном ветре и гололедице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-3 часа 9 февраля на территории Москвы ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с. Такая погода сохранится до утра 10 февраля. Кроме того, на дорогах гололедица.

Сотрудники МЧС порекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Автомобилистам советуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На дороге рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.

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