Папа Римский посетит отравленный токсичными отходами итальянский регион
Папа Римский Франциск отправится в мае 2020 года в итальянский регион, где уже много лет захоронены токсичные отходы. Об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что проживающие в регионе недалеко от Неаполя итальянцы недовольны экологией, так как там много незаконных свалок и постоянно сжигают отходов. В этой местности даже наблюдаются превышающие норму показатели заболеваний раком. В частности, среди детей.
Франциск решил посетить это место, которое он назвал «Страной огней», чтобы вселить в местных жителей радость и надежду. Также он хочет увидеть детей, которые больны раком.
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