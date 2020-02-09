В авиакомпании назвали смену ветра причиной жесткой посадки самолета в Коми
При посадке пассажирского самолета в аэропорту Усинске произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, заявили в пресс-службе авиакомпании UTair. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным перевозчика, экипажу удалось удержать самолет на взлетно-посадочной полосе до полной остановки, однако произошел слом стоек шасси.
В авиакомпании отметили, что на место происшествия направлены специалисты UTair для выяснения обстоятельств произошедшего и анализа полетной информации.
Ранее сообщалось, что самолет с 94 пассажирами на борту, выполнявший рейс Москва – Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения.
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