В авиакомпании назвали смену ветра причиной жесткой посадки самолета в Коми

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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При посадке пассажирского самолета в аэропорту Усинске произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, заявили в пресс-службе авиакомпании UTair. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным перевозчика, экипажу удалось удержать самолет на взлетно-посадочной полосе до полной остановки, однако произошел слом стоек шасси.

В авиакомпании отметили, что на место происшествия направлены специалисты UTair для выяснения обстоятельств произошедшего и анализа полетной информации.

Ранее сообщалось, что самолет с 94 пассажирами на борту, выполнявший рейс Москва – Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения.

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