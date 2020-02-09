Пассажирам стоящего на карантине в Гонконге лайнера разрешили покинуть судно

Пассажиры и экипаж круизного лайнера World Dream, стоящего на карантине в терминале Гонконга, смогут сойти на берег, сообщает South China Morning Post.

Случаев заражения коронавирусом на борту не выявлено.

На борту лайнера объявили, что образцы, взятые у членов экипажа, показали отрицательный результат на коронавирус.

Ранее лайнер был помещен на карантин ииз-за опасений, что члены экипажа могли контактировать с пассажирами с предыдущего рейса, у которых нашли вирус.