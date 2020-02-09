Власти Японии доставят лекарства 600 пассажирам Diamond Princess

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Власти Японии доставят лекарства пассажирам стоящего на карантине в порту Иокагамы круизного лайнера Diamond Princess, заявил глава японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства, на борту лайнера находятся 600 пассажиров, нуждающихся в лекарствах для профилактики или лечения каких-либо заболеваний. В настоящее время ведется работа по доставке необходимых препаратов на судно, отметил министр.

Ранее сообщалось, что у 64 пассажиров Diamond Princess, был выявлен новый тип коронавируса, после чего их госпитализировали.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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