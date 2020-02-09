Бывший летчик объяснил массовое увольнение российских пилотов в Китае

Одной из причин массового увольнения российских пилотов китайскими авиакомпаниями стало снижение пассажиропотока из-за коронавируса нового типа, заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Об этом сообщает URA.RU.

Кроме того, китайские компании нанимали летчиков из России, чтобы они обучали местных специалистов, отметил Романов. Он подчеркнул, что на данный момент российские пилоты обучили достаточное количество кадров в Китае.

Ранее стало известно, что китайские авиакомпании проводят массовое увольнение иностранных летных экипажей. Под эти меры попадают и российские пилоты.

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