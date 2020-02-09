Число жертв коронавируса превысило число погибших при эпидемии SARS

Число жертв коронавируса нового типа превысило количество погибших во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 годах, сообщает РИА Новости.

По последним данным, от коронавируса скончались 813 человек, один из них на Филиппинах. При этом статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на конец 2003 года свидетельствует о 774 погибших из-за эпидемии SARS почти в 30 странах мира.

Однако, по мнению специалистов, опасность эпидемии атипичной пневмонии значительно превышала опасность коронавируса из-за уровня смертности. Во время эпидемии SARS смертность составляла 9,56%, новый коронавирус же на данный момент дает уровень смертность около 2,2%.

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