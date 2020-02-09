Президент Казахстана заявил о стабилизации ситуации после массовой драки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуация в Кордайском районе Жамбылской области, где случилась массовая драка, стабилизировалась. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что допустившие трагедию сотрудники госорганов будут наказаны, а провокаторов, ответственных за разжигание конфликта, «привлекут к ответственности».

«Ситуация в Кордайском районе стабилизирована», — написал Токаев.

Он добавил, что пострадавшим в результате беспорядков окажут помощь.

В ночь на 8 февраля в Казахстана произошла массовая драка между местными жителями, во время которой восемь человек погибли и еще 40 пострадали.

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