В Москве в воскресенье ожидается до -2°С

В Москве в воскресенье, 9 февраля, ожидается до -2°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха будет варьироваться от 0°С до -2°С.

При этом в столичном небе будет наблюдаться переменная облачность.

В городе будет преимущественно без осадков. Также местами будет гололедица.

Ветер подует юго-западный 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.