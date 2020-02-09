В Китае число жертв коронавируса перевалило за 800 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/98/12936098/2020-01-29T111825Z_1976701825_RC2NPE93CUDN_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-pic905-895x505-41098.jpg">

Число умерших от коронавируса нового типа в материковом Китае достигло 811 человек. Об этом сообщает сайт государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

По данным комитета, по состоянию на 00.00 субботы, 8 февраля, на данной территории зафиксировано 37 198 подтвержденных случаев заражения этой инфекцией.

«В настоящий момент болеют 33 738 человек (6188 человек пребывают в тяжелом состоянии), 2649 человек выписаны из больниц и 811 скончались », — указано в сообщении комитета.

Ранее стало известно, что число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 780 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число умерших от коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 780 человек