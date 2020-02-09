В Китае число жертв коронавируса перевалило за 800 человек
Число умерших от коронавируса нового типа в материковом Китае достигло 811 человек. Об этом сообщает сайт государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
По данным комитета, по состоянию на 00.00 субботы, 8 февраля, на данной территории зафиксировано 37 198 подтвержденных случаев заражения этой инфекцией.
«В настоящий момент болеют 33 738 человек (6188 человек пребывают в тяжелом состоянии), 2649 человек выписаны из больниц и 811 скончались », — указано в сообщении комитета.
Ранее стало известно, что число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 780 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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