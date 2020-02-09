Украина упростила процедуру пересечения границы с Крымом для детей

Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для учащихся на Украине подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что нововведение начнется действовать в воскресенье, 9 февраля.

Как заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, данная мера позволит детеям и подросткам из Крыма максимально интегрироваться в учебные заведения, расположенные на Украины.

«Это должно стать одним из факторов поощрения их получать образование именно в украинских учебных заведениях», — заявила Коляда.

Как стало известно, теперь ученики этого возраста могут самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты при наличии паспорта Украины (ID-карты), либо загранпаспорта гражданина Украины. Также информация об их обучении должна содержаться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

До принятия закона дети и подростки могли пересечь границу только в сопровождении родителей или по нотариально заверенному согласию матери или отца.