В Москве задержано и отменено 30 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным на 00.00 по мск, во Внуково задержано 11 рейсов и три отменено.

В свою очередь, в Домодедово задержано шесть рейсов и три — отменено.

Кроме того, в Шереметьево задержано еще семь рейсов.

Уточняется, что в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.

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