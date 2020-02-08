В Москве задержано и отменено 30 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
По данным на 00.00 по мск, во Внуково задержано 11 рейсов и три отменено.
В свою очередь, в Домодедово задержано шесть рейсов и три — отменено.
Кроме того, в Шереметьево задержано еще семь рейсов.
Уточняется, что в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.
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