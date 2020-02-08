Под Петербургом возросло число утонувших на карьере за один день

На карьере в Тосненском районе под Санкт-Петербургом погиб еще один человек, проваливших под лед. Им оказался ребенок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что на том же карьере провалились под лед и погибли двое лыжников — мужчина и женщина около 40 лет.

Сейчас стало известно о мужчине с двумя детьми, которые катались на лыжах по льду. Лед треснул, в результате чего мужчина с детьми провалились в воду.

Уточняется, что мужчине удалось выбраться и спасти одного из детей. Однако второй ребенок погиб.

По данным агентства, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти троих человек по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».