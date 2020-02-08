В Казахстане отпустили из-под стражи 44 человека после массовой драки

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Часть задержанных из-за массовой драки в Казахстане, в результате которой погибли восемь человек, была отпущена на свободу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова.

По его данным, домой были отпущены из-под стражи 44 человека, которых задержали в селе Аукаты.

Отмечается, что озвученные главой МВД Ерланом Тургумбаевым данные о 47 участниках массовой драки входят в другую группу задержанных.

В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошла массовая драка, переросшая в беспорядки. По данным властей, причиной стал бытовой конфликт. В результате погибли восемь и пострадали более 100 человек.

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