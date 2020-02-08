Магнитогорский металлургический комбинат загорелся в Челябинской области
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В Челябинской области произошло возгорание на металлическом комбинате. Об этом РИА «Новости» рассказали в российским МЧС.
Прибывшие на место спасатели установили, что горит один из цехов на площади около 400 кв. м. В частности, огнем охвачен маслоподвал и реверсивный стан, которые находились на капитальном ремонте с 3 февраля.
В настоящее время на борьбу с огнем были привлечены 42 человека и 11 единиц спецтехники.
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