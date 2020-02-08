Установлен температурный рекорд в Антарктике

В Антарктике зафиксирована рекордно высокая температура, передает РИА «Новости».

Так, 6 февраля она поднялась до +18,3°С.

По данным экспертов Всемирной метеорологической организации, такая температура нехарактерна даже для летнего периода в данной части света.

Специалисты отмечают, что Антарктида находится в числе тех регионов планеты, которые нагреваются быстрее остальных. Согласно данным ВМО, с 1979 года по 2017 год площадь ледяного покрова в Антарктике с ежегодно сокращается в шесть раз.

В августе 2019 года генсек ООН Антониу Гутерреш объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.