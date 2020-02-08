Число застреленных солдатом в Таиланде прохожих возросло до 17 человек

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Таиландский Минздрав уточнил число жертв стрелка-солдата, который открыл огонь по прохожим, передает РИА «Новости».

По последним подсчетам, были найдены 17 тел с огнестрельными ранениями.

Также таиландские СМИ добавляют, что в торговом центре, где молодой человек держит заложников, вновь слышна стрельба.

Ранее стало известно, что солдат угнал военный внедорожник. Проезжая на автомобиле по городу, он периодически открывал стрельбу из винтовки по людям. Также позднее он был замечен в местном торговом центре, где взял в заложники, по некоторым сведениям, 16 человек.

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