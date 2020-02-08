Одиннадцатилетняя школьница пропала в Самаре

В Самаре разыскивают одиннадцатилетнюю девочку, которая не вернулась домой, сообщили РИА «Новости» в ГУМВД по региону.

Школьница худощавого телосложения с темно-русыми волосами до плеч и голубыми глазами пропала накануне, 7 февраля. На девочке, ростом около 135 см, была темно-синяя куртка, черные леггинсы и сапоги.

В настоящее время школьницу разыскивают полицейские и волонтеры.

Информации о том, куда направлялась школьница, и других подробностей пока нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

— Волонтеры нашли пропавших на Урале школьниц в ледовом городке

— Два подростка пропали в Кемеровской области