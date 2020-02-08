В КНР время выхода на учебу отложили до конца февраля
Большая часть китайских провинций вновь отложила время выхода на учебу, теперь до конца февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центральное телевидение страны.
Уточняется, что в Шанхае, Чжэцзяне, Цзянсу и еще шести провинциях занятия не начнутся до конца февраля. В Юньнани, Ляонине, Цзянси, Сычуане и Хэнани — после 17 февраля.
А во Внутренней Монголии, Ганьсу и нескольких других провинциях занятия начнутся с начала марта.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Ухане открыли второй спецгоспиталь для борьбы с коронавирусом
— Свыше 2 тысяч человек излечились от коронавируса
— Вероятного промежуточного переносчика кооронавируса назвали ученые из Китая