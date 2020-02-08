Обвиняемый в шпионаже Уилан пожаловался на лечение в СИЗО
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Обвиняемый в шпионаже против России гражданин США и ряда других государств Пол Уилан пожаловался на медицинское обслуживание в московском СИЗО, передает РИА «Новости».
По словам заместителя председателя ОНК Богдана Эберта, американец сам отказывается от хирургической операции в СИЗО.
Как пояснили сотрудники следственного изолятора, Уилан надеется на проведение операции в гражданской клинике.
Осужденный также рассказал Эмберту, что следователи задерживают на длительный срок, даже до четырех месяцев, поступление писем.
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