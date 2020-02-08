В Таиланде солдат застрелил 12 человек

В таиландском городе Накхон Ратчасима военнослужащий открыл стрельбу по местным жителям, в результате чего погибли по меньше мере 12 человек. Об этом сообщает Thai Rath.

Отмечается, что солдат угнал военный внедорожник и проехался на нем по городу, при этом он периодически стрелял из винтовки по людям и зданиям.

Своим конечным пунктом злоумышленник избрал торговый центр, где открыл огонь по посетителям, после этого он скрылся.

В настоящее время полиция его разыскивает.