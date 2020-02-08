В Москве пропали правнук Сталина с супругой

В Москве пропали правнук главы СССР Иосифа Сталина Селим Бенсаад и его супруга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, пропажу четы заметил отец мужчины Хосин Бенсаад, который был женат на внучке советского генерального секретаря Галине Джугашвили.

По его словам, в последний раз он видел сына и невестку в сентябре 2019 года. После этого мужчина улетел в Алжир, а когда вернулся домой в ноябре, то заметил, что Салима и его жены нигде нет.

Из квартиры, в частности, исчезли личные вещи, а также остались неоплаченными счета.

Позже Хосин получил от сына сообщение о том, чтобы тот не искал пропавшего о «отстал» от него.

В полиции отметили, что раз Бенсаад вышел на связь, то разыскивать его не имеет смысла.