В Тамбовской области подростка изнасиловали на кладбище
В Тамбовской области 16-летнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, инцидент произошел 3 февраля. Девушка проходила мимо кладбища, возвращаясь домой после занятий. В этот момент на нее напал с ножом неизвестный мужчина.
Он затащил жертву в заросли, где и совершил в отношении нее действия сексуального характера. После произошедшего девушка обратилась в полицию.
Обвиняемым оказался ранее судимый 35-летний местный житель.
Злоумышленник задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.
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