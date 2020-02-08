В Тамбовской области подростка изнасиловали на кладбище

В Тамбовской области 16-летнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел 3 февраля. Девушка проходила мимо кладбища, возвращаясь домой после занятий. В этот момент на нее напал с ножом неизвестный мужчина.

Он затащил жертву в заросли, где и совершил в отношении нее действия сексуального характера. После произошедшего девушка обратилась в полицию.

Обвиняемым оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

Злоумышленник задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд в Ивановской области арестовал замдиректора школы по обвинению в педофилии

— Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери

— Мужчина изнасиловал двух подростоков на северо-востоке Москвы