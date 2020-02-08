Массовая драка в Казахстане попала на видео
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Опубликовано видео с месте массовой драки в Казахстане. Кадры разместил телеканал «Звезда».
На видео видно, как люди бросают друг в друга камни.
Также на фоне происходящего видны горящие здания.
В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошла массовая драка, переросшая в беспорядки. По данным властей, причиной стал бытовой конфликт. В результате погибли восемь и пострадали 40 человек.
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