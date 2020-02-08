Массовая драка в Казахстане попала на видео

<img src="//img.gazeta.ru/files3/629/12950629/upload-25d9508f1014108cf10172a4cf5d5e8107a9c08e-pic905-895x505-63580.jpg">

Опубликовано видео с месте массовой драки в Казахстане. Кадры разместил телеканал «Звезда».

На видео видно, как люди бросают друг в друга камни.

Также на фоне происходящего видны горящие здания.

В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошла массовая драка, переросшая в беспорядки. По данным властей, причиной стал бытовой конфликт. В результате погибли восемь и пострадали 40 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане