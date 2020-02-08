Ночь на 8 февраля в Москве стала самой холодной за эту зиму

Ночь на субботу, 8 февраля, в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха составила -14,7°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, самая низкая температура была зафиксирована в подмосковном Клина, на 06.00 она составила -18,8°C.

Метеоролог также отметил, что в пятницу, 7 февраля, температура воздуха впервые с декабря прошлого года соответствовала климатической норме.

Он также добавил, что рекордно длинная положительная температурная аномалия наблюдалась в российской столице с 27 ноября 2019 года.

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