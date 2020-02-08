В Гонконге установлен карантин для прибывших с материкового Китая

В Гонконге установлен двухнедельный карантин для прибывших с материкового Китая, либо бывавших там в последние 14 дней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генеральное консульство России в городе.

В диппредставительстве попросили россиян быть осторожными при планировании поездок.

В настоящее время в больницах КНР находятся 31 тыс. человек, заболевших коронавирусом.

По последним данным, пневмонией в Гонконге заразились 26 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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