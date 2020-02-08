Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.

Как отмечается, американцу было 60 лет. Он скончался в четверг, 6 февраля.

В посольстве США в КНР выразили соболезнования в связи с гибелью соотечественника.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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