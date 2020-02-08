Зараженными коронавирусом в Гонконге стали 26 человек
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В Гонконге число зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV увеличилось. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что пациентами с вирусом стали 26 человек.
Уточняется, что для приезжающих с материкового Китая действует режим обязательного двухнедельного карантина. Так тем, кто не прошел медицинскую проверку, может грозить до шести месяцев тюремного заключения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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