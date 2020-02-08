Минздрав Японии: среди зараженных коронавирусом пассажиров лайнера нет россиян

В министерстве здравоохранения, благосостояния и труда Японии заявили, что среди зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV на лайнере Diamond Princess нет россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые зараженные являются гражданами Китая и США.

Так общее число зараженный коронавирусом пассажиров лайнера возросло до 64 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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