Минздрав Японии: среди зараженных коронавирусом пассажиров лайнера нет россиян
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В министерстве здравоохранения, благосостояния и труда Японии заявили, что среди зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV на лайнере Diamond Princess нет россиян. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что новые зараженные являются гражданами Китая и США.
Так общее число зараженный коронавирусом пассажиров лайнера возросло до 64 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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