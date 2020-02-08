Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло
В провинции Хубэй число жертв нового типа коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 699. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные комитета здравоохранения.
Отмечается, что еще днем этот показатель находился на отметке в 618 человек.
По данным комитета, общее число погибших в результате заражения вирусом в Китае почти достигло 720 пациентов.
Также количество случаев заражения коронавирусом составляет 24,9 тыс. человек, а выписаны были 1,1 тысяча.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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