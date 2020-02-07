В Чили объявлен режим ЧП по всей стране из-за коронавируса

Власти Чили ввели режим ЧС по всей стране для того, чтобы предотвратить попадание и распространение коронавируса на территорию страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра здравоохранения Чили Хайме Маньялич, правительство подписало указ о введении чрезвычайного положения в связи с новым типом коронавируса.

«Это позволит нам принимать эффективные меры против возможных случаев, и мы приложим все усилия для того, чтобы своевременно выявить эти случаи и не допустить распространения эпидемии в Чили», — добавил он.

Отмечается, что главное контрольное управление республики одобрило предложенные меры предосторожности.

Официально режим чрезвычайного положения вступит в силу в конце этой недели.

На данный момент в Чили нет ни одного подтвержденного случая заражения новым типом коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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