В Новой Москве спасли лыжника, провалившегося под лед

В Новой Москве мужчина провалился под лед, катаясь на лыжах на реке Десна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Крики лыжника о помощи услышал вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Троицкая». Лыжника спасла дежурная смена, которая добралась на судне на воздушной подушке «Змей» к месту происшествия.

Мужчине оказали первую помощь на станции. На данный момент он ждет прибытия бригады скорой помощи.