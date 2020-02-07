ВОЗ заявила о недостаточном количестве масок в мире для борьбы с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мировых запасов одноразовых масок и респираторов недостаточно для борьбы с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мир столкнулся с серьезными проблемами на рынке средств персональной защиты. Спрос в 100 раз превышает норму, а цены увеличились в 20 раз», — сказал он.

Гебрейесус добавил, что средства личной защиты широко и неуместно применяются вне медицинских учреждений, в результате чего мировые запасы масок и респираторов истощены на ближайшие 4-6 месяцев.

По его словам, в первую очередь средствами защиты нужно обеспечивать докторов и других медработников, которые напрямую контактируют с заболеванием. Гендиректор ВОЗ отметил, что для этого потребуется от 7 до 10% рыночных возможностей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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