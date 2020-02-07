В Подмосковье школьник умер на уроке физкультуры

В одной из школ Подольска девятиклассник скончался во время урока физкультуры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя подмосковного главка СУ Ольгу Врадий.

Согласно имеющейся информации, подросток почувствовал себя плохо при игре в баскетбол, после чего потерял сознание.

Как стало известно, приехавшие на место медики скорой помощи установили, что он мертв.

«Изучением медкарты школьника установлено наличие у него сердечного заболевания, однако это позволяло посещать уроки физкультуры, к ним он был допущен», — сказала Врадий.

Следствие уже осуществляет проверку по данному инциденту.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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