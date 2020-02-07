Один человек выжил при жесткой посадке вертолета в Татарстане
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Представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова подтвердила, что вертолет Bell 407 упал в районе города Лаишево в Татарстане. Об этом сообщает «Интерфакс».
На борту вертолета находились три человека. В ведомстве заявили, что один человек выжил.
«Как видно с вертолета спасательной службы, вертолет разрушен, но один человек все-таки ходит вокруг», — заявила Иванова.
Ранее сообщалось, что вертолет, предварительно, может принадлежать депутату Госудумы Айрату Хайруллину.
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