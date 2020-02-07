Baza: около Казани совершил жесткую посадку вертолет депутата Хайруллина

Вертолет Bell 407 экстренно приземлился в окрестностях Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вертолет, предварительно, может принадлежать депутату Госудумы Айрату Хайруллину. На борту могут находиться три человека.

Отмечается, что самолет совершил жесткую посадку на лед реки Камы. На данный момент к нему невозможно подобраться, так как лед может провалиться под воду вместе с вертолетом.

Спасатели добираются на место аварии на катере и воздушной подушке.