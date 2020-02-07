Baza: около Казани совершил жесткую посадку вертолет депутата Хайруллина
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Вертолет Bell 407 экстренно приземлился в окрестностях Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Вертолет, предварительно, может принадлежать депутату Госудумы Айрату Хайруллину. На борту могут находиться три человека.
Отмечается, что самолет совершил жесткую посадку на лед реки Камы. На данный момент к нему невозможно подобраться, так как лед может провалиться под воду вместе с вертолетом.
Спасатели добираются на место аварии на катере и воздушной подушке.