В РФ появилась услуга проверки на коронавирус на дому
В Санкт-Петербурге появилась возможность пройти проверку на коронавирус, в том числе на дому. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России.
Уточняется, что анализ обойдется в 5000 руб., а вызов медсестры на дом — еще в 1500 руб.
В институте пояснили, что некоторые люди, вернувшиеся из-за границы и контактировавшие с иностранцами, хотят проверить себя на коронавирус. Так как есть спрос на эту услугу, то появилось и предложение.
Также отмечается, что услугу оказывает клиника института.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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