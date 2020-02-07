Учительница в Приморье объяснила правило на примере нецензурной фразы

В Приморском крае прокуратура начала проверку после публикаций СМИ о том, что в одной из школ учительница разбирала в классе правило на примере нецензурной фразы, передает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел в школе № 14 в Уссурийске.

По данным агентства, прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей, и оценить работу органов системы профилактики.