Метро Москвы обратится в МВД из-за пранков про коронавирус

Метрополитен Москвы обратится к полиции с просьбой разыскать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в столичной подземке. Об этом сообщается в Twitter метро.

Ранее СМИ опубликовали фотографии, на которых на станции «Александровский сад» в вагоны зашли двое человек в защитных костюмах и семеро кашляющих китайцев в медицинских масках. Пранкеров вывели на следующей же станции.

«На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов», — указано в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Двоих российских дипломатов в Китае поместят под карантин в посольстве

— В больницах Уханя роботы начали помогать бороться с коронавирусом

— Эпидемия коронавируса: что важно знать к 7 февраля