Двоих российских дипломатов в Китае поместят под карантин в посольстве

Двое российских дипломатов, которые помогали эвакуировать россиян из китайского Уханя, будут помещены под карантин на 14 дней на территории посольства, передает ТАСС.

Предполагается, что дипломаты 8 или 9 февраля вернутся в Пекин, где они и будут под карантином. Они будут помещены в отдельном здании, где будет все необходимое: вода, интернет, телевизор, тапочки домашние, продукты.

Кроме того, по словам посла РФ в КНР Андрея Денисова, Москва может предпринять дополнительные меры по эвакуации россиян, которые остались в провинции Хубэй, в зависимости от развития ситуации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 31 491 человек, 638 человек погибли, и 1 623 — выздоровели.

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