Заключенные курских колоний сошьют тысячи медицинских масок

Заключенные курских колоний в ближайшее время сошьют более 10 тыс. медицинских масок для собственных нужд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Курской области.

Уточняется, что осужденные уже приступили к пошиву масок.

Также отмечается, что маски, изготовленные на пенитенциарных производственных участках колоний, ничем не уступают аптечным.

Ранее ФАС сообщала о повышение розничных цен на медицинские маски почти во всех регионах России. Так, лидером по повышению цен на маски в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где стоимость масок увеличилась в 15 раз. В ведомстве заявили, что готовы применить жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей и оптовиков.

Увеличение роста цен на данный товар произошло на фоне вспышки нового типа коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 31 491 человек, 638 человек погибли, и 1 623 — выздоровели.

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