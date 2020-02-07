В московской квартире обнаружили останки умершего шесть лет назад мужчины

В одной из квартир в Москве обнаружили останки пенсионера, который, предположительно, умер шесть лет назад. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источника в МВД.

Как отмечается, мумифицированное тело пенсионера 1940 года рождения было найдено в квартире на Рубцовской набережной. Мужчина являлся хозяином жилплощади.

Предполагается, что он умер в 2014 году. На трупе из одежды были только трусы, следов насильственной смерти не зафиксировали.

В настоящее время устанавливается причина смерти москвича.

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