Экологи предрекли исчезновение комаров из-за теплой зимы в России

На территории России из-за аномально тепло зимы в в текущем году могут исчезнуть комары, а также, вероятно, сократится популяция речной рыбы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна.

По его словам, в период потепления насекомые просыпаются и не могут найти себе пропитание, в результате чего погибают.

А число рыбы может сократиться вследствие отсутствия личинок комаров, которыми они питаются. Эксперт отметил, что больше всего эти проблемы могут коснуться мальков и головастиков.

Также, по словам Данилова-Данильяна, теплая зима может привести к гибели икры, которую отложили лещи, сазаны и караси. Это может привести к сокращению их популяции на 20–30%.

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