Экологи просят Генпрокуратуру проверить продажу моржей из «китовой тюрьмы»

Экологическая коалиция «Свободу касаткам и белухам» обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить факт продажи шести моржей из «китовой тюрьмы» в Приморье. Об этом сообщается на странице коалиции в Facebook.

По данным организации, шесть моржей были выловлены на Чукотке и содержались на территории «китовой тюрьмы» больше года. Животные были проданы в Ялту, несмотря на то, что их вылов был признан незаконным.

Коалиция просит сторонников также направить заявления в Генеральную прокуратуру для ускорения начала проверки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Организаторы «китовой тюрьмы» выплатили штрафы в размере 65 млн рублей

— Последнюю партию белух выпустили из «китовой тюрьмы» на волю

— Минприроды назвало сроки освобождения белух из «китовой тюрьмы»