61 человек заражен коронавирусом на круизином лайнере в Японии
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Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess возросло втрое, сообщает телеканал NHK.
По последним данным, 61 человек, находящийся на борту лайнера, заразился коронавирусом.
Ранее сообщалось, что у 20 пассажиров Diamond Princess, был выявлен новый тип коронавируса, после чего их госпитализировали.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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