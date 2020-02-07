61 человек заражен коронавирусом на круизином лайнере в Японии

Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess возросло втрое, сообщает телеканал NHK.

По последним данным, 61 человек, находящийся на борту лайнера, заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось, что у 20 пассажиров Diamond Princess, был выявлен новый тип коронавируса, после чего их госпитализировали.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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